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'den görülmemiş tehdit

Giriş Tarihi: 8.8.2017 23:55 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 02:21
ABD'den görülmemiş tehdit

-Kuzey gerilimi tırmanırken, Amerikan Washington Post gazetesi Pyongyang’ın uzun menzilli kıtalar arası füzelere yerleştirilebilecek minyatürleştirilmiş başlığı ürettiğini yazdı.

Gazete haberini Savunma İstihbarat Örgütü'nün geçen ay tamamladığı gizli rapora dayandırdı. Bu gelişmeyle K. 'nin tam anlamıyla bir nükleer güç olma yolunda önemli bir eşiği aştığı ifade ediliyor.

Öte yandan, K. Kore'nin 'nin 1 milyar dolarlık yaptırım kararı üzerine 'yi 'kendinizi güvende hissetmeyin' diye tehdit etmesine Başkan 'tan yanıt geldi. Trump, "K. Kore için en iyisi ABD'yi hiç tehdit etmemek, aksi halde dünyanın hiç görmediği ateş ve gazapla karşılaşacaklar" ifadesini kullandı.

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ABD'den görülmemiş tehdit
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