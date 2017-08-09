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la gittiği dan kovuldu!

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 19:44 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 19:50
Belediye başkanı kısa pantolonla gittiği restorandan kovuldu!

’nın bölgesindeki kenti , la (bermuda) gittiği dan, kurallara aykırı davrandığı için kovuldu.

Yaklaşık 63 bin nüfuslu kentin yöneticisi, sosyal medya hesabı Facebook'tan bir açıklama yaptı ve uzun pantolon giymediği için dan kovularak küçük düşürüldüğünü ifade etti.

Daha önce de yemek yediği deniz kıyısındaki bu restorana, resmi değil özel bir akşam yemeği için gittiğini belirten , orada giyim kurallarına dair herhangi bir uyarı yazısı görmediğini söyledi.

"Nahoş" bir deneyim yaşadığını ifade eden , arkadaşlarıyla birlikte başka bir restorana gitmek zorunda kaldıklarını anlatarak, "O restoranda belki kıyafetlerin dışında, vergi numarası, sabıka kaydı, oturum izni, diploma ya da insanların teninin rengini bile kontrol ediyorlardır" diye tepkisini ortaya koydu.

Del Ghingaro, ağustos gibi sıcak bir ayda, deniz kıyısındaki bir restoranda saat 19.00'dan sonra bermudaya izin verilmemesine çok şaşırdığını da ifade etti.

İki yıldır bu kenti yöneten Del Ghingaro, "Acaba kötü mü giyinmiştim?" diye ironi de yaptı.

Giorgio Del Ghingaro'nun tepkisi üzerine açıklama yapan restoran yetkilileri ise, girişte iki ayrı noktada giyim kurallarına ilişkin uyarı bulunduğunu söyledi ve belediye başkanı olduğu için ona ayrımcılık yapamayacaklarını belirtti.

Restoran sorumlularından Muzio Scacciati, "Nasıl ki bir trafik polisinin, bir vali ya da belediye başkanına ceza kesmemesi yanlışsa, bu bizim için de geçerli" dedi.

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Belediye başkanı kısa pantolonla gittiği restorandan kovuldu!
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