Güney Sudan'daki kolera salgını can almaya devam ediyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Sudan'da kolera salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 328'e çıktığını açıkladı.

IOM Güney Sudan Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, halkın çatışmalardan etkilendiği ve gıda yetersizliği oranlarının yüksek olduğu Güney Sudan'da, kolera salgınının yayılması tehlikesi karşısında çabaların artırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Haziran 2016'dan bu yana 18 bin kolera vakasının görüldüğü ve bunlardan 328'inin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

IOM sağlık sorumlusu Beldina Gikumdi, örgüt bünyesinde Güney Sudan'da çalışan sağlık ekiplerinin salgını yakından takip ettiklerine işaret ederek, koleranın en çok Nil Nehri yakınlarındaki bölgelerde görüldüğünü kaydetti.

Kolera vakalarının yaz aylarında da görüldüğünü ve sonbaharda bunun artmasının beklendiğine dikkati çeken Gikumdi, IOM tarafından şu ana kadar Güney Sudan'da 40 bin kolera aşısı yapıldığının altını çizdi.