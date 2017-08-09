İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Hasta Kabul ve Acil Servis Bölümü Sorumlusu Eymen es-Sahbani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Sahbani, yaralılardan başına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinlinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki bazı tarım arazilerine iki roket saldırısı düzenlediğini ve bölgedeki çevre binalarda maddi hasarın olduğunu kaydetti.

Bu arada İsrail Kanal 2 televizyonu, Gazze sınırında yer alan, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine bir roket düştüğünü duyurdu.

Haberde, roketin açık bir alana düştüğü ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı ifade edildi.

Söz konusu roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.



HAMAS SALDIRILARI KINADI

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Siyonist barbarca saldırının Gazze'de direnişin mevzilerini kasten hedef alması, düşmanın sonuçlarına katlanacağı tehlikeli bir ihlaldir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'nin işgal güçlerinin silahlarını test edeceği bir saha olmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Hasta Kabul ve Acil Servis Bölümü Sorumlusu Eymen es-Sahbani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını belirtmişti.

Sahbani, yaralılardan başına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinlinin durumunun ağır olduğunu ifade etmişti.

Gazze'deki emniyet kaynakları da Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktaya 6 roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.