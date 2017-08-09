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Maradona'dan şok yorum: Emrederse savaşırım

Giriş Tarihi: 9.8.2017 10:44 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 10:54
Maradona'dan şok yorum: Emrederse savaşırım

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Diego Maradona, 'da yaşan le ilgili olarak Maduro hükümetini destekleyen ifadeler kullandı.

Arjantinli efsanesi Diego Armando Maradona, 'da yaşanan le ilgili kişisel Facebook hesabından paylaşımda bulundu. Maradona, "Ölene kadar 'chavista'yız" ifadelerini kullanarak, Venezuela'daki Maduro hükümetine desteğini gösterdi.

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane, "Maduro emrederse, özgür bir Venezuela için asker gibi giyinir ve bayrağımızı almaya çalışan emperyalizme karşı savaşırım" ifadelerini kullandı.

Maradona, Facebook hesabında paylaştığı gönderiyi "Çok yaşa devrim" ifadeleriyle tamamladı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI TEPKİ GÖSTERDİ

Castro ve Chavez gibi Güney Amerika'nın devrimci liderlerine verdiği destekle bilinen Maradona'ya cevap ise milli takımdan eski takım arkadaşı olan Mario Kempes'ten geldi.

Arjantin'in kazandığı 1978 Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve şu anda ESPN'de yorumculuk yapan Kempes, Twitter üzerinden Maradona'ya yönelik yaptığı açıklamada, "Ülkesinde özgürlük ve demokrasiyi savunan 124 genç insanın ölümünü nasıl desteklersin?" ifadelerine yer verdi.

Maradona'nın yorumları Venezuela'da da geniş yankı yarattı. Efsane futbolcuya cevap veren Venezuelalı muhalif lider Henrique Capriles, "Eğer Maradona gelmek isterse, onu havaalanından kendim alır ve Venezuela'daki durumu görmesi için dolaştırırım. Sözde devrim savunulamaz durumda" ifadelerini kullandı.

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Maradona'dan şok yorum: Emrederse savaşırım
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