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, 'Türkiye'de salgın var' söylentisini yalanladı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 14:19 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 14:21
Rusya, 'Türkiye'de salgın var' söylentisini yalanladı

İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Türkiye'de herhangi bir salgın olduğuna dair bulguya rastlamadıklarını açıkladı. Popova, Rusya'da son günlerde Türkiye hakkında çıkan "Koksaki" virüsü iddialarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BİR BULGUYA RASTLAMADIK!

Kendilerine yapılan her başvuruyu dikkatle incelediklerini belirten Popova, "Ancak Türkiye , Dünya Sağlık Örgütü ve diğer bazı kurumların resmi araştırmaları sonucunda Türkiye'de herhangi bir salgın olduğuna dair bulguya rastlamadık." dedi.

Rusların bu yıl tekrar gözdesi olan Antalya'ya ilişkin Rus medyasında son günlerde çıkan haberlerde, Antalya otellerinde "Koksaki" adı verilen bir tür salgın hastalık nedeniyle lerin sağlık sorunları yaşadıkları öne sürülmüştü.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Bölge Müdürü İbrahim Acar, salgın haberlerinin asılsız olduğuna işaret ederek, "Ne Antalya ne de Türkiye'nin Akdeniz bölgesi genelinde Koksaki virüsü salgını var." ifadelerini kullanmıştı.

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Rusya, 'Türkiye'de salgın var' söylentisini yalanladı
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