Yedi Alman vekile Konya’ya ziyaret izni

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
'in, parlamentonun savunma komitesine gönderdiği mektupta Ankara'nın bir NATO gezisi kapsamında milletvekillerinin ziyaretini kabul ettiği belirtildi. Reuters'ın haberine göre Gabriel mektubunda, "Türkiye Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu
) bu öneriyi kabul etti" dedi. Türkiye'nin, Konya'da bulunan Alman askerlerinin ziyaret edilmesini reddetmesi son dönemde iki ülke arasındaki gerilimi artıran konulardan biri olmuştu. NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller başkanlığındaki heyetin 8 Eylül'de yapacağı ziyarette yedi Alman milletvekili yer alabilecek. Almanya
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Alman milletvekillerinin NATO'nun terör örgütü DEAŞ
ile mücadele amacıyla gönderdiği AWACS
uçaklarını kullanmak için Konya'da bulunan Alman askerlerini ziyaret edebilmesini memnuniyetle karşıladığını kaydetti. NATO'nun parlamenterlerin seyahatini organize etmesini doğru bulduğunu ifade eden Leyen, "Konya'dan yapılan uçuşlar NATO misyonudur. AWACS uçakları NATO'nun yeteneğidir" dedi.
ANKARA REDDETMİŞTİ
Ankara'nın Alman milletvekillerinin İncirlik üssünü ziyaretini kabul etmemesinin ardından buradaki Alman askerler Ürdün'e konuşlanmıştı. Ankara, geçen ay Konya Üssü'ne yapılması planlanan ziyareti de reddetmişti. Almanya Hükmet Sözcüsü Steffen Seibert ise temmuzda Alman milletvekillerinin Konya'da bulunan Alman askerlerini ziyaretinin iptal edilmediğini, ertelendiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
pazartesi günü Rize'de yaptığı açıklamada, "Almanya teröristlere yataklık yapıyor" diye konuşmuştu.
ALMAN ASKERLER DEAŞ'A KARŞI KONYA'DAN UÇTULAR
NATO misyonu kapsamında Türkiye'nin hava savunmasına destek vermek için Alman AWACS uçakları geçici olarak geçen yıl Konya'ya gönderilmişti. NATO'nun erken uyarı uçaklarını kullanacak Almanya Konya'ya askeri personel göndermişti. 2016'nın başında Konya'dan havalanmaya başlayan AWACS'lar geçen ekim ayında ABD öncülüğündeki koalisyon birliklerinin terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyona katılmıştı.