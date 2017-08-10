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'den flaş açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 23:53

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather , "ABD, 'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz." dedi.

Sözcü , günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

" güney sınırlarına asker yığıyor, 'deki Kürtlere yönelik bir saldırıdan endişe duyuyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Nauert, Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğuna vurgu yaptı. Nauert, şöyle devam etti:

", Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz. Bölgesel kaygıları var. PKK bir terör organizasyonudur ve yaptıkları saldırıları kınıyoruz."

Nauert, "Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik bir saldırısından endişe duyuyor musunuz?" sorusuna "Bu farazi bir sorudur ve buna cevap vermek istemiyorum." karşılığını verdi.

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ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
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