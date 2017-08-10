Çin'den ABD'ye sert uyarı!

ABD donanmasına ait USS John S. McCain adlı savaş gemisinin, Çin'in komşularıyla anlaşmazlık yaşamasına neden olan mercan resifleri ve adaları Mischief Resifi ve Spratly Adaları'na yaklaştığı bildirilmiş, ABD'li yetkiler bunu doğrulamıştı.

Bununla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden, Güney Çin Denizi'ndeki geminin faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yaparak, "ABD destroyeri Çin kanunlarını ve uluslararası yasaları çiğnemenin yanı sıra, Çin'in egemenlik ve güvenliğine ciddi şekilde zarar vermiştir," ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Çin, bu durumdan fazlasıyla hoşnutsuzdur ve konuyu ABD tarafıyla görüşecektir," denildi.