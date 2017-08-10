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Giriş Tarihi: 10.8.2017 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 11:28
Fransa OHAL için tarih verdi

Başbakanı Edouard Philippe, 1 Kasım 2017 tarihinde ’den çıkılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Başbakanı Edouard Philippe, 1 Kasım 2017 tarihinde 'den çıkılmasını hedeflediklerini belirterek, "Çok uzun süredir OHAL altında yaşıyoruz, ilk saldırı tarihi olan Kasım 2015'ten beri devam ediyor" dedi. Philippe, OHAL'in sadece bir geçiş süreci olması gerektiğini ifade etti.

OHAL'den çıktıktan sonra da Fransa'nın güvenliğini sağlamak üzere güvenlik için ve terörizmle mücadele yasa tasarıları sunacaklarını belirten Başbakan Philippe, hukuk devleti çerçevesinde Fransızların güvenliğini sağlamaya devam etmeyi amaçladıklarını söyledi.

AVRUPA’DA ADI KONMAMIŞ OHAL

Daimi olarak güvenlik için alarmda olmalarının gerektiğini açıklayan Philippe, "Tehdit büyük ve daimi" dedi.

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Fransa OHAL için tarih verdi
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