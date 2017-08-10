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'da çıkan 500 hektar alanı etkiledi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 17:32
Fransa'da çıkan yangın 500 hektar alanı etkiledi

'nın güneyindeki Montpellier şehrinde çıkan , 500 hektar alanı etkiledi.

Montpellier'in 40 kilometre güneybatısındaki çam ormanlarında ve çalılık alanda sabah saatlerinde çıktı. Yangından 500 hektarlık alan etkilendi. Bölgedeki yaklaşık 400 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Yangının söndürülmesi için yaklaşık 200 itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi. Bölgede gün içinde kuvvetli rüzgar beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta ülkenin güneyinde ve Korsika'da çıkan yangınlar sırasında binlerce kişi tahliye edilmiş, hektarlarca ağaçlık alan zarar görmüştü.

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Fransa'da çıkan yangın 500 hektar alanı etkiledi
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