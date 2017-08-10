Fransa'da çıkan yangın 500 hektar alanı etkiledi

Montpellier'in 40 kilometre güneybatısındaki çam ormanlarında ve çalılık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangından 500 hektarlık alan etkilendi. Bölgedeki yaklaşık 400 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.
Yangının söndürülmesi için yaklaşık 200 itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi. Bölgede gün içinde kuvvetli rüzgar beklendiği kaydedildi.
Geçtiğimiz hafta ülkenin güneyinde ve Korsika'da çıkan yangınlar sırasında binlerce kişi tahliye edilmiş, hektarlarca ağaçlık alan zarar görmüştü.