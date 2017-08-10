Hava sıcaklığında 137 yılın rekoru!

Başkan Trump'ın, ülkesinin 2015 Paris İklim Değişimi Anlaşması'ndan çekileceğini resmen Birleşmiş Milletler'e bildirmesinden bir hafta sonra yayınlanan 2016'nın "İklim Durumu Raporu, Trump'ın bilinen İklim Değişimi tavrına karşı "çarpıcı sonuçlar" ortaya koydu.

Trump yönetimi altındaki ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) iklim değişikliğinin etkilerinin kapsamlı bir değerlendirmesi niteliğindeki rapora göre, "en sıcak yıl rekoru"yla birlikte, "en yüksek deniz seviyesi sıcaklığı" ve "Kuzey Buz Denizi'nde (Artik Okyanusu) ve Antarktika'da deniz buzları seviyesinde azalma" rekorları kırıldı.

Tamamı internette yayınlanan 280 sayfalık raporda ayrıca, "karbon dioksit (CO2), metan ve azot oksit de dahil olmak üzere, ısınmaya neden olan tüm önemli sera gazı, yeni zirvelere yükseldi" ve "Atmosferdeki CO2 konsantrasyonu milyon başına parça (ppm) oranı 402.9'a çıktı.".

RAPORDA ÖNE ÇIKAN SONUÇLARDAN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ:

"403 ppm ile en yüksek karbondioksit konsantrasyonu", "dünya genelinin yüzde 12'sine ulaşan en geniş kuraklık", "0.38 dereceye ulaşan en yüksek deniz yüzeyi su sıcaklığı", "82 milimetre ile1993'den sonra 6 yıldır art arda en yüksek deniz seviyesi."

Raporda "2014, 2015 ve 2016 yılları art arda insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisi olmadan kaydedilen en sıcak yıllar" olduğu belirtilirken, sıcaklık rekorlarının, "Uzun dönemli küresel ısınma ve güçlü En Nino etkilerinden" kaynaklandığı kaydedildi.

Dünyadaki buzulların art arda 37 yıl boyunca küçüldüğü ve bu küçülmenin ortalama bir metre civarında olduğu kaydedilen raporda, tropikal siklonlar ve aşırı yağışlar artarken, kuraklıkların da arttığı bilgisiyle birlikte, sıcaklığın yukarı okyanuslarda rekor düzeye varan sıcaklıklara yol açtığı belirtildi.

İklim değişimine insanoğlunun neden olduğu konusundaki bilimsel delili reddeden Trump, bunu Çinliler tarafından icad edilen "bir aldatmaca" olarak nitelemişti.