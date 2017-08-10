Her 8 Amerikalı'dan biri alkol bağımlısı

Alkol
ün insan vücuduna olan zararı tıp alanında yapılan yeni araştırmalarla ortaya çıkmaya devam ederken, alkol bağımlı sayısı yükseliyor. Amerika'da 2002 ile 2013 yılları arasında yapılan aşırı alkol tüketimi anketlerini inceleyen Amerika Tıp Derneğ'ine bağlı bir araştırma firması her 8 Amerikalı
'dan birinin alkolik olduğunu belirtti. 12 yıllık süre zarfında tehlikeli sınırda alkol tüketimi yapan Amerikalıların yüzde 49 oranında arttığı belirtilen araştırmada 29 milyon Amerikalının alkol nedeniyle sağlıklarını tehlikeye attıkları ifade edildi.
Alkol bağımlılığın azaltılması için, alkol problemi yaşayanların bilinçlendirilmesi ve aşırı alkol kullanımının yaratacağı sorunların somut kanıtlarla bağımlılara anlatılması gerektiğini vurgulayan bilim adamları, aşırı alkol tüketiminde sorunun kaynağına inilmesinin altını çizdi.
Amerika'da her yıl 88 binin üzerinde insan aşırı alkol kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybederken, yıllık 200 milyar dolar alkol tüketimine harcanıyor.