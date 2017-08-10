İran'da havuz partisi yapan 64 genç gözaltına alındı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in İsfahan güvenlik güçleri açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 64 genç kız ve erkek İsfahan polisi ve İran istihbarat servisinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

'İSTİHBARAT BİRİMİNİN TAKİBİ SONUCU...'

İsfahan güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, gözaltı operasyonunun adli makamların izniyle yapıldığı belirtilerek, "Partide içki içerek dans eden yarı çıplak genç kız ve erkekler, istihbarat biriminin takibi sonucunda gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Operasyonda çok miktarda alkollü içeceğin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.