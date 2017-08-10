İşte Kuzey Kore'nin vurmak istediği 'tatil cenneti' Guam adası

Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim, iki taraftan gelen karşılıklı 'tehdit' demeçleriyle yükselirken, gözler Pasifik'te yer alan 'tatil cenneti' Guam adasına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'nin politikasını değiştirmemesi durumunda 'öfke ve ateşle' karşılacağı yönündeki açıklama, Kuzey Kore'den gelen "Guam'ı vurmayı planlıyoruz" sözleriyle karşılık buldu.

Kuzey Kore'nin Ağustos ortasına kadar 4 adet orta menzilli balistik füzeyle ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu Guam'ı vuracağını açıklaması, 160 bin nüfuslu adada sürpriz yaratmadı.