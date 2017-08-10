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, 'ye bağlı Guam açıklarını vurmak için tarih verdi

Giriş Tarihi: 10.8.2017 08:13 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 08:15
Kuzey Kore, ABD'ye bağlı Guam açıklarını vurmak için tarih verdi

resmi haber ajansı Kuzey Kore sunun ağustos ortasında Guam'a 4 adet füze yollamak için Kim 'un emrini beklediğini bildirdi.

Pyongyang yönetimi 'taki toprağı Guam'a orta menzilli füze saldırısında bulunmak için Ağustos ayının ortasını işaret etti.

haber ajansında yer alan açıklamaya göre, ağustos ayında ABD'ye bağlı özerk Guam açıklarına 4 adet orta menzilli füze fırlatma planı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayını bekliyor.

Kuzey Kore sunun açıklamasında "Planımızı yapacağız ve Guam'ı vurmak için Başkomutanımızın emrini bekleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Yetkililer Trump'ın tehditlerini ise "bir avuç saçmalıktan ibaret" olarak nitelendirdi.?

ABD'DEN TEHDİTKÂR AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore yönetimine, "Rejimlerinin sonunu getirecek ve halkı yıkıma uğratacak eylemler planlamayı kesme" çağrısı yaptı. James Mattis, Kuzey Kore yönetiminden "Rejimlerinin sonunu getirecek ve halkını yıkıma uğratacak eylemler planlamayı kesmesini" istedi.

Yaptığı yazılı açıklamada Mattis, "Kuzey Kore kendi kendini izole etmeyi bırakmalı ve yarışından vazgeçmeli" ifadelerinde bulundu.

"Rejimin eylemleri, bize karşı ağır bir şekilde yenilmeye devam edecek. Başlattığı silahlanma yarışı ya da çatışmayı kaybedecektir" diyen Mattis, Kim yönetiminin nükleer füze programı krizini "diplomatik şekilde çözmeyi tercih ettiklerini" tekrarladı.

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Kuzey Kore, ABD'ye bağlı Guam açıklarını vurmak için tarih verdi
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