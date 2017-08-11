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'da paniği!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.8.2017 18:25 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 18:25
Almanya'da bomba paniği!

'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Gladbeck şehrindeki bir ne yapılan ihbarı paniğe neden oldu.

'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Gladbeck şehrinde Kaufland isimli ne yapılan ihbarı paniğe neden oldu.

Telefonla ihbarda bulunan kişi veya kişiler, alışveriş merkezine bomba yerleştirdiklerini söyledi.

Bunun üzerine polis, alışveriş merkezinde geniş çaplı bomba arama operasyonu düzenledi.

Alışveriş merkezi etrafındaki tüm yollar trafiğe kapatılırken, mobil polis araçları da anons yaparak çevredekileri uyardı.

Bomba imha ekipleri ve özel bomba arama köpekleri saatler süren arama sonucunda patlayıcı madde bulamadı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

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Almanya'da bomba paniği!
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