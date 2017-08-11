Almanya'da bomba paniği!

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Gladbeck şehrinde Kaufland isimli alışveriş merkezine yapılan bomba ihbarı paniğe neden oldu.

Telefonla ihbarda bulunan kişi veya kişiler, alışveriş merkezine bomba yerleştirdiklerini söyledi.

Bunun üzerine polis, alışveriş merkezinde geniş çaplı bomba arama operasyonu düzenledi.

Alışveriş merkezi etrafındaki tüm yollar trafiğe kapatılırken, mobil polis araçları da anons yaparak çevredekileri uyardı.

Bomba imha ekipleri ve özel bomba arama köpekleri saatler süren arama sonucunda patlayıcı madde bulamadı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.