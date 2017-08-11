Bab'ta terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteri!

Cuma namazından sonra yüzlerce Suriyeli ellerinde ''devrim'' bayrağıyla ilçe merkezinde toplanarak, örgütün Mare ile Azez ilçesine yönelik saldırılarını kınadı.

Terör örgütü PKK/PYD karşıtı sloganlar atan göstericiler, ''PYD, yaptığın eylemleri tarih kaydediyor'', "Çocuk katili PYD'' ve "Hain, Şeytan PYD'' yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Abud Naif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu gösteriye katılma amacımız, devrime ihanet eden PYD'ye karşıdır. PYD devrime ihanet ederek Arap topraklarını işgal etti.'' dedi.

İlçe merkezine gelerek göstericilere destek veren Şemar aşireti lideri Hasan Hüseyin de ''Biz Suriye'nin bölünmesine karşı olduğumuz için şimdi buradayız. Bir de Suriye'yi bölmeye çalışan PYD'nin eylemlerine karşıyız.'' diye konuştu.

Özgür Suriye polisi, göstericilerin emniyeti için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Halep'in kuzeyindeki muhaliflerin kontrolünde yer alan Mare, Azez, Cerablus ve Bab'te her cuma namazından sonra terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Söz konusu ilçelerde bulunanlar ve toprakları PKK/PYD'nin işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi sakinleri, ilçelerinin geri alınması için düzenlenen gösterilere destek veriyor.

İşgal ettiği Halep'in Tel Rıfat ilçesinden sık sık muhaliflerin kontrolündeki Mare ile Azez'e saldırı düzenleyen PKK/PYD'nin, geçen hafta Mare'ye düzenlediği saldırıda 3 sivil ölmüş, 6 sivil yaralanmıştı.