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'den ve 'ye diplomasi çağrısı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.8.2017 21:54 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 22:34
BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye diplomasi çağrısı!

Birleşmiş Milletler (), ve arasında artan gerginliğin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, iki ülke arasındaki tırmanan retorikten endişe duymaya devam ettiklerini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi kararının, gerginliği azaltmaya yönelik bir yol haritası olduğununu vurgulayan Dujarric, taraflara diplomasiye odaklanılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, 5 Ağustos'ta nükleer faaliyetlerine ve füze denemelerine devam eden 'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı almıştı.

Kuzey Kore, yaptırım kararının ardından 'ye sert tepki göstermiş ve Pasifik Okyanusu'nda ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam Adası'nı vurmakla tehdit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, "Kuzey Kore akılsızca davranırsa askeri çözümler tamamen hazır, silahlarımız yüklü ve hedeflerine kilitli. Umarım Kim Jong-un başka bir yol izlemeyi seçer." uyarısında bulunmuştu.

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BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye diplomasi çağrısı!
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