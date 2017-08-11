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'de yolcu otobüsü tünel duvarına çarptı: 36 ölü, 13 yaralı

Giriş Tarihi: 11.8.2017 06:42 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 06:50
Çin'de yolcu otobüsü tünel duvarına çarptı: 36 ölü, 13 yaralı

'in iç kesimindeki Şa'anşi eyaletinin Ankang kentindeki trafik sında 36 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, 49 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü Pekin-Kunming Otoyolu'nun Şian-Hancong kesimindeki ling Tüneli'nin girişinde duvara çarptı.

Hınan eyaleti Luoyang kentinden Sıçuan eyaleti Çıngdu kentine giderken geçiren otobüsteki kişilerden 36'sı hayatını kaybetti, 13'ü ise yaralandı.

Yerel yetkililer, yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, bölgeye sevk edilen yardım ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

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Çin'de yolcu otobüsü tünel duvarına çarptı: 36 ölü, 13 yaralı
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