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Giriş Tarihi: 11.8.2017 08:55
Filipinler'de şiddetli deprem

Reuters haber ajansı, 'de 6.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

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Filipinler'de şiddetli deprem
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