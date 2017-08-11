PKK’nın taktiğiyle TV kanalı kurdular

Türkiye'deki ihanet propagandalarına son verilen FETÖ
, televizyon ve radyo yayınları için yönünü Avrupa'ya çevirdi. Almanya'da otomobil yayınları yapan Mobility Channel adlı bir kanalı satın alan FETÖ mensupları, kanalın baş harflerini değiştirmeyerek Merih Channel (MC) adıyla propaganda yayınları yapmaya başladı. İlk olarak 2015 yılı başında yayın hayatına başlayan, ancak örgütle bağlantılı televizyonların Türksat'tan çıkarılmasının ardından Kasım 2015'te faaliyetlerini durdurdurmak zorunda kalan MC TV, bu yıl Almanya'da yeniden aktif hale getirilerek örgütün başlıca iftira kaynaklarından biri haline dönüştürüldü. Eutelsat firmasına ait Hotbird uydusundan yapılan yayının merkezi, Almanya'nın Hessen eyaleti görülüyor. 24 saat yayın yapan kanal, ağırlıklı olarak terör örgütüyle bağlantılı olduğu için kapatılan Samanyolu TV'nin dizilerine yer veriyor.
ELEBAŞININ KONUŞMALARI
Günde 5 kısa haber bülteni bulunan kanalda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
'in konuşmaları sıklıkla yayınlanıyor. Örgüte bağlı bir dergi ve sözde bir yardım kuruluşunun tanıtımının yapıldığı kanalda, başka reklam bulunmuyor. Örgütün aynı adla, yine Avrupa'dan yayın yapan bir de radyosu bulunuyor. kanalın yayın kalitesinin düşük olduğu gözlemlenirken, Youtube yayınını da genel olarak çok az kişi izliyor. Örgütün TV ve radyo yayını için Avrupa'yı seçmesi, PKK
'yı anımsatıyor. Bölücü terör örgütünün de, uzun zamandır değişik adlarla Avrupa uydularından TV yayını yaptığı biliniyor. Avrupa'daki bazı kanalları mahkeme kararıyla kapatılan ya da uydu şirketlerinin yayınını durdurduğu terör örgütü PKK'nın, FETÖ kanalı MC TV gibi Hotbird uydusunda yayın yapan 3 kanalı bulunuyor.
?FETÖ'CÜLERİ ATOM UZMANI YAPTILAR
FETÖ'cülerin
dünya medyasını yanıltarak Türkiye'yi karalamak adına hiçbir kaynak göstermeksizin ortaya attıkları iddialara bir yenisi daha eklendi. İngiliz Express gazetesinin internet sitesinden verdiği "Türkiye gizlice atom bombası edinmeye çalışıyor" başlıklı haberde uzman olarak sunulan FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'un iddiaları yeraldı. Todays Zaman'da çalışan ve sosyal medyadan Türkiye karşıtı karalama kampanyaları düzenleyen Bozkurt "Ankara'nın gizli planı atom bombası yapmak" dedi ve bu planın Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'nda konuşulduğunu iddia etti. Haberde Bozkurt'a, eski CHP
milletvekili Aykan Erdemir'in açıklamaları da eşlik etti. FETÖ'nün ABD'deki etkinliklerinde boy gösteren Erdemir de "Türkiye'nin nükleer güç olma peşinde olduğunu ancak buna kapasitesinin yetmediğini" belirten açıklamalarda bulundu.