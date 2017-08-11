Somali'de Şebab militanları arasında çatışma!

"Alsomalaljadid" adlı haber sitesinin Somali Güneybatı Eyaleti Tarım Bakanı ve Başkan Yardımcısı Muhammed Hasan Fakıh'e dayandırdığı haberinde, Şebab ile örgütten ayrılan Muhtar Robov Ebu Mansur yanlısı unsurlar arasında dün çıkan çatışmada en az 20 kişinin öldüğü ifade edildi.

Fakıh, Somali resmi haber ajansı SONNA'ya yaptığı açıklamada ise çatışmanın Şebab militanları ile onlardan ayrılan Muhtar Robov Ebu Mansur yanlıları arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynakladığını dile getirdi.

Şebab militanlarının Somali Güneybatı Eyaletindeki bazı bölgelere saldırı düzenlediğini kaydeden Fakıh, "Ancak Ebu Mansur yanlıları onları geri püskürttü ve 4 aracı yaktı." dedi.

Güvenlik güçlerinin daha önce örgütten ayrılan Ebu Mansur'u desteklemek için çatışmaya katıldığı yönündeki iddiaları reddeden Fakıh, güvenlik güçlerinin vatandaşları korumak amacıyla çatışmaya dahil olduğunu savundu.

Fakıh ayrıca hükümet ile Ebu Mansur arasında müzakereler olduğunu aktardı.