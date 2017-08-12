ABD ve PYD/PKK sivil katliamı yaptı

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kent merkezine ABD ve PYD/PKK tarafından düzenlenen kara ve hava saldırılarında iki ayda 946 sivilin öldüğü bildirildi.

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli yerel aktivist ağı, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun 9 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında Rakka kent merkezine düzenlediği saldırılarda, en az 946 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ayrıca iki aydır su ve elektriklerin kesik olduğu Rakka'dan yaklaşık 450 bin sivilin, DAEŞ karşıtı koalisyonun ve PKK/PYD'nin saldırıları yüzünden evlerini terk ettiği kaydedildi.

Aktivist ağının internet sitesinde, "PYD'in kuşattığı Rakka'da yaklaşık 30 bin sivil, DEAŞ'in döşediği mayınlar ve kentten kaçmanın zor olması nedeniyle mahsur kalmış durumda." ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin rastgele saldırıları yüzünden DEAŞ'ın farklı yöntemlere başvurduğunu belirten aktivist ağı, "DEAŞ, Rakka'yı savunmak için intihar eylemlerini arttırdı. Şu ana kadar 60'dan fazla intihar saldırısı düzenledi." değerlendirmesinde bulundu.