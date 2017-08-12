Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Suudi Arabistan'dan kara sınırını açmasını istedi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 12.8.2017 15:59
Katar Suudi Arabistan'dan kara sınırını açmasını istedi

, hacı adayı vatandaşlarının kutsal topraklara rahatça gidebilmeleri için Suudi Arabistan'dan, uçaklarının Cidde havalimanına inişine izin vermesini ve kara sınır kapısını açmasını istedi.

, hacı adayı vatandaşlarının kutsal topraklara rahatça gidebilmeleri için Suudi Arabistan'dan Katar uçaklarının Cidde havalimanına inişine izin vermesini ve kara sınırını açmasını talep etti.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) Başkanı Ali bin Samih el-Meri, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'dan Katarlı hacı adaylarının kutsal topraklara rahatça gidebilmeleri için Katar uçaklarının Cidde havalimanına inişine izin vermesini ve dar gelirlilerin geçişi için kara sınırını açmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın Katarlı hacı adaylarına kutsal topraklara gitmek için bazı şartlar öne sürdüğünü belirten Meri, komisyonun Suudi Arabistan'dan bu engellerin ve zorlukların kaldırılmasını talep ettiklerini aktardı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Katar Suudi Arabistan'dan kara sınırını açmasını istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz