Kuzey Kore’ye ateşe hazırız

ABD
ile Kuzey Kore
arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump
, "ABD ordusu, akılsızca davrandığı takdirde Kuzey Kore'ye ateşe hazır durumda" uyarısında bulundu. Kuzey Kore'yi Guam adası ya da ABD müttefiklerine saldırma konusunda yeniden sert bir şekilde uyaran Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umarım Kim Jong-un başka bir yol bulur" dedi.
ABD'lilerin ise ülkelerinin nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'nin yerini bilmediği ortaya çıktı. Ünlü komedyen Jimmy Kimmel, televizyon programında ABD'lilere Kuzey Kore'nin yerini sordu. Los Angeles'taki ünlü Hollywood Bulvarı'nda bir harita üzerinden Kim Jongun liderliğindeki ülkenin yeri sorulunca ABD'lilerin neredeyse tamamı farklı ülkeleri gösterdi. Kuzey Kore yerine gösterilen ülkeler arasında ABD'nin komşusu Kanada'nın da olması TV programına katılan seyircileri kahkahalara boğdu. Kuzey Kore olarak gösterilen ülkeler arasında Kanada'nın dışında Çin, Brezilya, Vietnam ve Afganistan gibi ülkeler de yer aldı.
ABD Savunma Bakanı James Mattis ise, Kore krizin diplomatik yollarla çözülmesini umduğunu söyleyerek, "ABD'nin çabaları diplomatik alanda gerçekleşiyor ve sonuç da veriyor" dedi.
GERİLİM İKİ YILDIR TIRMANIYOR
Komünist rejimle yönetilen Kuzey Kore, temmuz ayında uluslararası kamuoyunu hiçe sayarak iki kıtalararası balistik füze denemesi yapmasından bu yana, bölgedeki gerginlik arttı. Trump, Pyongyang'ın ABD'yi vurabilecek nükleer bir silah geliştirmesine izin vermeyeceğini söylüyor.
RUSYA: SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin kapsamlı bir savaşa dönüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.