Mısır'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Dekahliye kenti Emniyet Müdürü Eymen el-Mellah, yaptığı yazılı açıklamada, Dekahliye'nin Senbellavin ilçesi kırsalında bir askeri eğitim uçağının düştüğünü, kaza mahallinde yapılan incelemede pilotun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini duyurdu.

Mısır devlet gazetelerinden Cumhuriyet, uçağın bu sabah Şava askeri havaalanından kalkış yaptığını ve teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü yazdı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden kaza ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

2016 yılı ocak ve eylül aylarında ülkenin kuzeyinde iki eğitim uçağı daha düşmüş, Mısır Silahlı Kuvvetleri mensubu 4 subay hayatını kaybetmişti.