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’de otomobil göstericilerin arasına daldı: Yaralılar var

Giriş Tarihi: 12.8.2017 21:57 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 01:56
ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: Yaralılar var

’nin eyaletindeki Charlottesville kentinde bir otomobilin bir grup göstericinin arasına daldığı, olayda yaralıların olduğu bildirildi. Sosyal medya kullanıcılarının olay yerinden paylaştığı görüntülerde, çok sayıda yaralı kişinin bulunduğu görülüyor.

'in eyaletindeki Charlottesville kentinde, bir araç göstericilerin arasına daldı. Yetkililer net sayıyı henüz açıklamazken, çok sayıdaki kişinin yaralandığını bildirdi.

Virginia'da araç göstericilerin arasına daldı: çok sayıda yaralı var

Öte yandan ABD'nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylarda çatışma yaşanmasının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

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ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: Yaralılar var
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