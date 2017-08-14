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Esed rejimi Han Şeyhun'a saldırdı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 10:38
Esed rejimi Han Şeyhun'a saldırdı

'de Beşşar Esed rejiminin, 'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği saldırıda biri ağır beş sivil yaralandı.

sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezi yetkililerinden Muhammed Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Rejime bağlı topçu birlikler, dün gece boyunca Han Şeyhun'a saldırı düzenledi." dedi.

Saldırılarda biri ağır beş sivilin yaralandığını söyleyen Yusuf, "Bölgede askeri unsur bulunmuyor. Bombardıman sivillere yapıldı. Saldırıların devam edeceği bilgisini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Han Şeyhun, 4 Nisan'da rejimin kimyasal silah katliamına sahne olmuştu. En az 100 sivilin öldüğü beldede, yaklaşık 500 sivil yaralanmıştı.

Belde, Türkiye, Rusya ve İran'ın belirlediği çatışmasızlık bölgelerinin içinde yer alıyor.

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Esed rejimi Han Şeyhun'a saldırdı
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