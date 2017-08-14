Sierra Leone'de toprak kayması: Yüzlerce ölü var

Ülkede uzun süredir devam eden şiddetli yağmurlar felakete yol açtı. Toprak kayması nedeniyle Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da çok sayıda kişinin mahsur kaldığı belirtilmişti.

Sierra Leone'de toprak kayması

BBC News'ın haberine göre, Sierra Leone'den bir yetkili yüzlerce kişinin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, ölü sayısına ilişkin rakam vermek için henüz erken olduğunu belirtiyor. 2015 yılında gerçekleşen sel felaketinde, 10 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.