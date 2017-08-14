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Galatasaray alamadı, La Liga'ya gitti
Günün Transfer Haberleri | 14 Ağustos 2017
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Son dakika: O ülkede facia
Son dakika
: O ülkede facia
AA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2017
16:09
Sierra Leone
'de sel ve toprak kaymalarında 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.
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