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: O ülkede facia

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 16:09

'de sel ve toprak kaymalarında 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

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Son dakika: O ülkede facia
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