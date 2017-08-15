Uyuşturucu operasyonunda 21 kişi öldürüldü

Polis müfettişi Romeo M. Caramat Jr. yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Bulacan kentinin çeşitli bölgelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüphelinin öldürüldüğünü, 64 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Caramat, dün gece başlayan ve sabaha kadar süren operasyonlarda 21 silahın ele geçirildiğini kaydetti.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Polis kayıtlarına göre, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şimdiye dek yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.