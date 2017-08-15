İngiltere, 'geçici' Gümrük Birliği anlaşması talep ediyor

İngiliz hükümetinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının ardından bir süreliğine Gümrük Birliği anlaşması talep etmeye hazırlandığı bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiliz hükümetinin, AB'den resmen çıkışın gerçekleşeceği Mart 2019'dan sonra devreye girmek üzere geçici bir Gümrük Birliği anlaşması talep etmeye hazırlandığını belirterek, kabinedeki bakanların AB ile kurulacak yeni ticari ilişkinin mümkün olduğunca "en serbest ve sorunsuz" şekilde olmasını amaçladığını kaydetti.

Brexit Bakanı David Davis de ITV'deki "Günaydın Britanya" programında yaptığı açıklamada, "Geçici Gümrük Birliği uygulaması Birleşik Krallık ve Avrupa'nın ortak çıkarları doğrultusunda olacaktır. Yılda 230 milyar avro değerinde mal ve hizmet ihracatı yapıyoruz. Avrupa da bize yılda 290 milyar avro değerinde mal ve hizmet satıyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin gerekmesi halinde geçici Gümrük Birliği için yıllık ücret ödeyip ödemeyeceğine ilişkin de Davis, "Geçiş döneminde neyin nasıl olacağı müzakerelerde görüşülecek. Amacımız, bunu yılda 10 milyar avro seviyesine indirmek." dedi.