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Son Dakika! Irak su 'e hava saldırısı başlattı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 11:01
Son Dakika! Irak ordusu Telafer'e hava saldırısı başlattı

Terör örgütü 'ın elinde tuttuğu Türkmen kentindeki hedeflerin, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarıyla vurulduğu bildirildi.

Irak su Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Tuğgeneral Şemseddin Muhammed Anberi, yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait F-16'ların, gece saatlerinde kent merkezi ve çevre bölgelerindeki terörist hedeflere 13 saldırı düzenlediğini ifade etti.

Anberi, Irak ordusuna bağlı topçu birliklerinin de 'a ait hedefleri vurarak, koalisyon güçlerine destek olduğunu belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

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Son Dakika! Irak ordusu Telafer'e hava saldırısı başlattı
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