Tamamen beyaz devlet istiyorlar

ABD
'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville'de çıkan olaylarda 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede radikal aşırı sağcı gruplarla ilgili büyük bir tartışma başladı. Beyaz ırkın ABD'nin hakiki sahibi olduğunu vurgulayan eylemcilerden biri son model aracını karşıt göstericilerin üzerine sürmüş, 1 kişinin ölümüne ve 19 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Olayın ardından bugüne dek medyada sadece ABD Başkanı Donald Trump
'ı eleştirmek için kullanılan beyaz ırkçısı gruplar ciddi bir şekilde masaya yatırıldı. Virginia'daki cumartesi günkü olaylı "Sağı Birleştir" adlı yürüyüşün görünürdeki sebebi ABD iç savaşında köleliği savunan taraf Konfederasyon destekçilerine ait sembollerin ortadan kaldırılıyor olmasıydı. Katılımcılar arasında geçmişte siyahlara ölümcül saldırılar yapan Ku Klux Klan
üyeleri, neo-Naziler ve askeri teçhizatlarla gövde gösterisi yapan diğer aşırı sağcılar vardı. Bu yürüyüşü diğerlerinden ayıran aşırı sağcı lider Robert Spencer'ın kurduğu "Alternatif Sağ" ya da "Alt-Right" olarak adlandırılan kesimin büyüklüğüydü. 2000'li yıllarda büyümüş, üniversite eğitimi almış ve yasadışı göçmenliğe karşı olan bu grupta ciddi bir İslam ve Müslüman düşmanlığı da bulunuyor. Mesela hareketin sosyal medyadaki üyelerinden biri yürüyüş sırasında Suriye rejiminin sivilleri varil bombalarıyla vurmasını destekleyen bir tişört giyiyordu.
900 NEO-NAZİ GRUP VAR
CNN'e konuşan Aşırıcılık Merkezi Direktörü Oren Segal, Alt-Right'ın organize bir hareket olduğunu fakat diğer neo- Nazi gruplar gibi hareketin liderliğinin bulunmadığını söyledi. Segal tüm grupların ABD'de beyaz çoğunluğa ya da tamamen beyazlara dayanan devlet istediğini vurguluyor. Alabama Üniversitesi'nden George Hawley ise, beyazların kendilerini "kurban" olarak gördüklerini, özellikle ülkeye gelen yabancı göçmenleri kendi kültür ve varlıklarına tehdit olarak algıladıklarını söyledi. Uzmanlar ırkçıların kafasındaki devlet modelinin 1600'lerde köleliğin tabii olduğu dönemlerdeki devlet yapısıyla epey benzeştiğini düşünüyor. Eski ABD İçişleri Bakanlığı kontra-terör danışmanlarından Daryl Johnson, yüz binlerce kişinin neo-Nazi gruplara üye olduğunu düşünüyor. Öte yandan ırkçı gruplara net tavır almamakla eleştirilen Başkan Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada "Ku Klux Klan, Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır. En sert şekilde nefreti, bağnazlığı ve şiddeti kınıyorum ve bunlara ABD'de yer yoktur" dedi.