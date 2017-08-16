Kırmızı halının en pahalı elbiseleri

İster kırmızı halıda ister klasikleşen film sahnelerinde olsun; ünlü kadınların elbiseleri her zaman ilgi odağı oluyor. Fotoğraf ajansı Getty bu noktadan hareketle en pahalı elbiseleri sıraladı. Liste, elbiselerin o dönemdeki fiyatları, açık artırmalarda biçilen değerleri ya da ünlülerin giymesi için ödenen paranın miktarına göre belirlendi. İşte hafızalara kazınan o elbiselerden bazıları:
Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın Prens William ile düğününde giydiği gelinlik 250 bin sterlinlik (1.1 milyon TL) değeri ile listedeki yerini aldı.
İngiliz kraliyet ailesinden listeye giren diğer isim ise Prenses Diana
oldu. Diana'nın 1985'te Beyaz Saray'da ünlü oyuncu John Travolta ile dans ettiği sırada üzerinde olan siyah elbisenin fiyatı 400 bin dolar (1.4 milyon TL).
Avustralyalı güzel oyuncu Nicole Kidman
, 1997'deki Oscar töreninde kırmızı halıda boy gösterdiği elbisesinin fiyatı ile listeye girmedi. Kidman'ın listede yer almasını Christian Dior
imzalı elbiseyi giymesi için kendine ödenen 2 milyon dolar (7 milyon TL) sağladı.
Beyaz perdenin en güzel yüzlü isimleri arasında gösterilen Audrey Hepburn, kendisi ile özdeşleşen fotoğrafındaki siyah elbisesi ile listeye alındı.
"Tiffany'de Kahvaltı" filminin afişindeki elbise açık artırmada 1 milyon dolara (3.5 milyon lira) satılmıştı.
En pahalı elbise unvanı, unutulmaz oyuncu Marilyn Monroe
'nun "Yaz Bekârı" filminde giydiği ve uçuşmasıyla ünlü olan beyaz elbisesinin... Söz konusu elbise 2011'deki açık artırmada 5.6 milyon dolara (20 milyon lira) alıcı bulmuştu.