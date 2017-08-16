Esed ateşkesi ihlal etti, 20 askeri öldü

Grubun sözcüsü Vail Ulvan yaptığı açıklamada, Şam'ın Cobar Mahallesi'nin güneybatısında yer alan Taş Ocağı bölgesinde Esed rejimine bağlı (Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki) Dördüncü Kolordu'ya pusu kurduklarını belirtti.

Ulvan, "Ekibimiz Cobar'ın güneybatısındaki Taş Ocağı bölgesine mayınlar döşedi. İlerlemek için o bölgeye sızan ve pusuya düşen rejim askerlerden en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı." dedi.

ESED REJİMİ 2.5 AYDIR SALDIRIYOR

Esed rejimi, Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Cobar Mahallesi'ne, 2,5 aydır yoğun biçimde saldırıyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmaya almayı hedefliyor. Böylece 5 yılı aşkın süredir kuşatmada tuttuğu, yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.