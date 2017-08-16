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ateşkesi ihlal etti, 20 askeri öldü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 16.8.2017 17:33 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 17:38
Esed ateşkesi ihlal etti, 20 askeri öldü

'nin Başkenti 'ın Doğu Guta bölgesindeki askeri muhalif gruplardan Feylek Er-Rahman, Beşşar rejiminin saldırıları sırasında 20 askeri öldürdüklerini duyurdu.

Grubun sözcüsü Vail Ulvan yaptığı açıklamada, 'ın Cobar Mahallesi'nin güneybatısında yer alan Taş Ocağı bölgesinde rejimine bağlı (Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki) Dördüncü Kolordu'ya pusu kurduklarını belirtti.

Ulvan, "Ekibimiz Cobar'ın güneybatısındaki Taş Ocağı bölgesine mayınlar döşedi. İlerlemek için o bölgeye sızan ve pusuya düşen rejim askerlerden en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı." dedi.

ESED REJİMİ 2.5 AYDIR SALDIRIYOR

Esed rejimi, Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Cobar Mahallesi'ne, 2,5 aydır yoğun biçimde saldırıyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmaya almayı hedefliyor. Böylece 5 yılı aşkın süredir kuşatmada tuttuğu, yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.

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Esed ateşkesi ihlal etti, 20 askeri öldü
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