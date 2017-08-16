Yine yüklüce bağış yaptı

İsmi yıllardır dünyanın en zenginler listesinde zirveden düşmeyen ABD
'li milyarder işadamı Bill Gates
, bu kez tam 4.6 milyar dolarlık bir bağışta bulundu. Kişisel servetinin 89.9 milyar doların üzerinde olduğu bilinen 61 yaşındaki Gates'in bağışını 6 Haziran'da yaptığı kaydedildi. ABD merkezli Bloomberg televizyonunun Güvenlik & Döviz Komisyonu verilerine dayandırdığı haberine göre, Gates cömert bağışını kurucusu olduğu Microsoft
şirketinin yüzde 6'lık bir hissesini vererek gerçekleştirdi.
EŞİYLE VAKFI VAR
ABD basınındaki haberlerde söz konusu bağışın Gates'in 2000'den bu yana yaptığı en büyük orandaki yardım olduğu kaydedildi. Ünlü işadamı 2000'de de tam 5 milyar dolarlık bir bağışta bulunmuştu. Bağışın kime ya da hangi kurumlara verildiği açıklanmasa da ünlü milyarderin bağışlarının çoğunu eşiyle kurduğu, tarımsal gelişim, sıtma, verem ve AIDS gibi hastalıklarla mücadele, aile planlaması gibi konularda proje yürüten Bill & Melinda Gates
Vakfı'na yaptığı biliniyor. Bill ve Melinda Gates çifti, 1994'ten bu yana 35 milyar dolarlık hisse ve nakit bağışladı.