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'den 'de hava saldırısı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 22:15
ABD'den Somali'de hava saldırısı

ve sunun iki gündür düzenlediği ortak hava saldırılarında 7 Eş-Şebab militanı öldürüldü

'nin 'nin Jilib şehrinde Eş-Şebab militanlarına düzenlediği hava saldırılarında 7 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamaya göre, başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki Jilib şehrinde terör örgütü Eş-Şebab'a son iki günde iki farklı hava saldırısı gerçekleştirildi.

ABD ve Somali larınca ortaklaşa yürütülen hava saldırılarında toplamda 7 Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta, Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) Eş-Şebab'a hava saldırısı düzenleme yetkisi vermişti.

ABD ordusu o tarihten bu yana Eş-Şebab'a, Somali güvenlik güçleriyle çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

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ABD'den Somali'de hava saldırısı
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