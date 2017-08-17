ABD'den Somali'de hava saldırısı

ABD'nin Somali'nin Jilib şehrinde Eş-Şebab militanlarına düzenlediği hava saldırılarında 7 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamaya göre, başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki Jilib şehrinde terör örgütü Eş-Şebab'a son iki günde iki farklı hava saldırısı gerçekleştirildi.

ABD ve Somali ordularınca ortaklaşa yürütülen hava saldırılarında toplamda 7 Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta, Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) Eş-Şebab'a hava saldırısı düzenleme yetkisi vermişti.

ABD ordusu o tarihten bu yana Eş-Şebab'a, Somali güvenlik güçleriyle çok sayıda hava saldırısı düzenledi.