Komşu dökülüyor

Yunanistan
'ın başkenti Atina'yı 4 gün boyunca tehdit eden orman yangınları dün söndürüldü. Yangın Atina'nın kuzey doğusunda 20 bin hektar ormanlık alanı küle çevirdi. Yaklaşık 20 evin büyük hasar gördüğü yangınlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ancak yangın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
'ın itibarını sarsarken, itfaiye filosundaki eksiklikleri de ortaya çıkardı.
"ÇİPRAS NEREDEYDİ?"
Başbakan Çipras'ın, yangılar süresinde kayıplara karışması ve sadece attığı tweet'lerle itfaiyicilere ve yangın mağdurlarına destek vermesi şiddetle eleştirildi. Çipras'ın alevlerin söndürülmesinden sonra ortaya çıkarak yangın bölgelerini helikopterle teftiş etmesi ve sohbet ettiği yorgun itfaiyecileri teker teker tebrik etmesi halk nezdinde kendisini affettirmeye yetmedi. Ülke basını Çipras'ın yangın günlerinde "nerede olduğu" sorusuna bir yanıt verilmesini talep ediyor.
KRİZİN ETKİSİ
Yangın aynı zamanda, itfaiye uçak ve helikopterlerinin ne denli hazin durumda bulunduğunu da gözler önüne serdi. Bu bağlamda söndürme çalışmalarına Yunan itfaiyesine ait 18 adet uçaktan sadece 5'inin ve 18 helikopterden 11'inin havalanarak katılabildikleri gözlendi. Geriye kalan uçak ve helikopterlerin "ekonomik kriz nedeniyle" bakımsız kaldıkları ve yedek parça eksiklikleri nedeniyle hareket edemedikleri anlaşıldı. Yunanistan'ı karıştıran yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yunanistan itfaiye teşkilatı, Kalamos'ta başlayan yangının büyük oranda söndürüldüğünü açıkladı.