NASA’nın pişmanlığı

NASA
1977'de "Voyager 1" ve "Voyager 2" uzay
araçlarını, Güneş Sistemi'yle ilgili araştırma yapması amacıyla uzaya yollamıştı. Bu araçlara Dünya
'nın uzayda yerini gösteren haritalar konulmuştu. Öte yandan benzer haritalar, Pioneer 10 ve 11 uzay araçlarına da yerleştirilip fırlatılmıştı. Şimdi uzayın derinliklerinde olan söz konusu araçlar, Dünya'nın uzay ve zaman içerisinde nasıl bulunabileceğini gösteren bir şema içeriyor. Haritaları dizayn eden Dr. Frank Drake yaptığı açıklamada 70'li yıllardaki insanların dünya dışı canlıların davranışı konusunda daha iyimser olduğunu belirtti. Drake, "O zamanlar insanlar iyimserdi, dünya dışı canlıların arkadaş canlısı olduklarını düşünüyordu. Kimse, birkaç saniyeliğine bile olsa, bunun tehlike olabileceğini düşünmedi" dedi. Fakat Drake, şimdi bu kararın felakete yol açabilecek sonuçlar doğurabileceğinden endişeli olduğunu söyledi. Ünlü İngiliz fizikçi Prof. Stephen Hawking
de dünya dışı canlılar konusunda uyarıda bulunarak, "İleri düzey bir medeniyetle karşılaşmak, Kızılderililer'in Kristof Kolomb
'la karşılaşmasına benzeyebilir. Bu pek iyi sonuçlanmamıştı" diye konuşmuştu.