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: 'ye karşı "tüm seçenekler masada"

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 16.8.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 02:00
Pence: Kuzey Kore'ye karşı tüm seçenekler masada

, 'ye karşı "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyledi ve Güney Amerika ülkelerinden Pyongyang yönetimiyle ipleri koparmalarını talep etti.

Mike , Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'le düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Pyongyang rejminin, tüm seçeneklerin masada olduğunu anlaması zorunludur," diye konuştu.

"Umuyoruz ki Şili, Brezilya, Meksika ve Peru da, 'yle bağları kesme konusunda bize katılacaktır," çağrısında bulunan Pence, bu sayede "barışçıl çözüm" sağlanabileceğini ve "uluslararası toplumun iradesine karşı gelmenin bir bedeli olduğunu Pyongyang'a göstermiş olacaklarını" söyledi.

Pence ayrıca, ABD olarak "Kuzey Kore'deki haydut rejimin, kendi ülkelerine ulaşabilen nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini" ifade etti.

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Pence: Kuzey Kore'ye karşı "tüm seçenekler masada"
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