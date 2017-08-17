Pence: Kuzey Kore'ye karşı "tüm seçenekler masada"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'le düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Pyongyang rejminin, tüm seçeneklerin masada olduğunu anlaması zorunludur," diye konuştu.

"Umuyoruz ki Şili, Brezilya, Meksika ve Peru da, Kuzey Kore'yle bağları kesme konusunda bize katılacaktır," çağrısında bulunan Pence, bu sayede "barışçıl çözüm" sağlanabileceğini ve "uluslararası toplumun iradesine karşı gelmenin bir bedeli olduğunu Pyongyang'a göstermiş olacaklarını" söyledi.

Pence ayrıca, ABD olarak "Kuzey Kore'deki haydut rejimin, kendi ülkelerine ulaşabilen nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini" ifade etti.