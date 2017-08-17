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'dan flaş Türkiye ve açıklaması

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 16:45 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 16:48
Rusya'dan flaş Türkiye ve İran açıklaması

Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye ve 'dan uzmanların 'de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalıştığını belirtti.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Zaharova, ''Astana üçlüsü uzmanları 'de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalışıyor'' dedi.

Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''4 Mayıs Memorandumu ile Amman ve Kahire'de varılan uzlaşmalar çerçevesinde 'nın askeri polis birliklerinin çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarında yerleştirilmesi dahil olmak üzere atılan somut adımlar insani yardımın sağlanmasının iyileşmesini ve Suriye toplumunda güven köprülerinin kurulmasını sağlayacak'' diye konuştu.

Bilindiği üzere Rusya, ve Türkiye'nin heyetleri Mayıs ayında Astana'da düzenlenen görüşmelerde Suriye'de 4 çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması konusunda uzlaşmıştı.

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Rusya'dan flaş Türkiye ve İran açıklaması
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