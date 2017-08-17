Sakatlığı çok ciddi

Görevimiz Tehlike serisinin altıncı filmi için İngiltere'de bulunan Tom Cruise
'un sakatlığının ciddi olduğu açıklandı. İngiliz Sun gazetesi, 55 yaşındaki Cruise'un atlama sahnesinde ayak bileğindeki iki kemiğini kırdığını belirterek, bunun filmin çekimlerinin yaklaşık 4 ay ertelenmesi anlamına gelebileceğini söyledi. İsmi açıklanmayan kaynak, başkent Londra'da gerçekleştirilen çekimler sırasında mecbur kalmadıkça dublör kullanmayan Cruise'un tedavi için ABD'ye gideceğini belirterek "Sakatlığı ilk tahminimizden çok daha ağır çıktı. Ayağına ciddi zarar vermiş ve iyileşmesi aylar alacak" diye konuştu.