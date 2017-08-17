Taliban saldırısında 18 Afgan polisi öldü

İlk saldırı Kabil - Kandahar karayolu Zabul mevkiinde dün gece gerçekleşti. Yerel yetkililer saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda Taliban militanlarının da çok sayıda kayıp verdiği belirtiliyor.

Bir başka saldırı haberi de Afganistan - Pakistan sınırı Shamlezai bölgesindeki sınır kontrol noktasında gerçekleşti. Yerel ajanslar 10 Afgan sınır polisinin bu saldırıda öldüğünü; ikisinin de kaçırıldığını bildirirken, bu saldırıdaki ölü sayısı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.