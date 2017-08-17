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saldırısında 18 Afgan polisi öldü

Giriş Tarihi: 17.8.2017 10:26

'da 'ın iki ayrı kontrol noktasında gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 18 polisin öldüğü bildirildi.

İlk saldırı Kabil - Kandahar karayolu Zabul mevkiinde dün gece gerçekleşti. Yerel yetkililer saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda militanlarının da çok sayıda kayıp verdiği belirtiliyor.

Bir başka saldırı haberi de - sınırı Shamlezai bölgesindeki sınır kontrol noktasında gerçekleşti. Yerel ajanslar 10 Afgan sınır polisinin bu saldırıda öldüğünü; ikisinin de kaçırıldığını bildirirken, bu saldırıdaki ölü sayısı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Taliban saldırısında 18 Afgan polisi öldü
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