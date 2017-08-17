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Türkiye, 'daki terör saldırılarını lanetledi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 21:53 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 22:08
Türkiye, İspanya'daki terör saldırılarını lanetledi

Türkiye, 'nın kentindeki terör saldırılarını lanetledi.

yapılan yazılı açıklamada, "'da bugün gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar" sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dostumuz ve müttefikimiz ile terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Türkiye, İspanya'daki terör saldırılarını lanetledi
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