Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da de : 37 ölü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 04:18
Venezuela'da hapishanede çatışma: 37 ölü

'nın güneyindeki bir de silahlı tutuklularla güvenlik görevlileri arasında çıkan da en az 37 kişinin öldüğü bildirildi

Amazonas Eyalet Valisi Liborio Guarulla, yaptığı açıklamada, haftalardır tutukluların kontrolünde bulunan ne güvenlik güçlerinin kontrolü yeniden sağlamak için baskın yaptığını belirtti.

Guarulla, baskında silahlı tutuklular ile güvenlik güçleri arasında çıktığını ve en az 37 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Puerto Ayacucho kentindeki de yargılanmayı bekleyen 110 tutuklunun kaldığını anlatan Guarulla, ölenlerin kaçının tutuklu ya da güvenlik görevlisi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise olayda 14 infaz koruma memurunun yaralandığı kaydedildi.

'da toplam 16 bin kapasiteye sahip cezaevlerinde 50 bin civarında tutuklu ve mahkumun bulunduğu, 2013'te yaşanan başka bir olayda da 61 kişinin öldüğü ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Venezuela'da hapishanede çatışma: 37 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz