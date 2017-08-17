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'de yardımların engellenmesi 'yi endişelendiriyor

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 00:27
Yemen'de yardımların engellenmesi BM'yi endişelendiriyor

Husilerin kontrolündeki Sana'da otoritelerin ları engellediğini bildiren , tüm tarafları insani riskler konusunda uyardı.

Koordinatörü Jamie , Sana'daki otoritelerin insani yardımları engellediğini, yardım görevlilerine giriş izni vermediğini belirterek bu durumdan endişe duyulduğunu bildirdi.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, insani yardım çalışanlarının girişinin aylardır Husilerin kontrolündeki Sana'da otoritelerce engellendiğini belirtti.

Otoritelerin yardımları kendi istedikleri gruplar aracılığıyla dağıttırmak istedikleri, yardım araçlarını gasbettikleri ve kendi istedikleri bölgelere dağıttıklarını ifade eden McGoldrick, yardım görevlilerine giriş izni verilmemesini de eleştirdi.

'de en temel hizmetlerin bile durma noktasına geldiğini vurgulayan McGoldrick, yardım ajanslarının engellenmesinin bu durumu daha da kötüleştirdiğine değindi.

McGoldrick, ülkede krizinin yanı sıra 7 milyondan fazla kişinin kıtlık sınırında olduğunu da hatırlatarak bu kişilerin hayatlarını sürdürebilmek için uluslararası yardıma ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Yemen'de çatışan taraflara ülkedeki insani duruma ilişkin uyarılarda bulunan McGoldrick, tüm bölgelere insani giriş izni verilmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan Nüfus Fonundan (UNFPA) yapılan açıklamada da kolera salgının Yemen'de yeterli beslenemeyen 1,1 milyon hamilenin hayatını tehlikeye attığı bildirildi.

Hamile ve emziren kadınların nin risklerine daha duyarlı olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun ölümcül riskleri artırdığı vurgulandı.

Yemen, iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasında yaşanan lara sahne oluyor.

öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemen'de yardımların engellenmesi BM'yi endişelendiriyor
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