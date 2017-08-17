Yemen'deki çatışmalarda 8 kişi öldü

Yemen'in Şebve kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada Husilerden 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçler, Şebve'nin Asilan ilçesindeki 19. Tugay birliklerine saldırı düzenledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmalarda Husilerden 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı.

KOALİSYON UÇAKLARI, ASİLAN'DAKİ HUSİ HEDEFLERİ VURDU

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı uçakların, Asilan'da Husilerin elinde bulunan bazı bölgeleri bombaladığı belirtildi.

Hava saldırılarında ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken, net bir sayı verilmedi.

Yemen, iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.