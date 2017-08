Aamir Khan, Türk hayranlarına mesaj gönderdi

Türkiye sinemalarında bugün vizyona girecek "Dangal" filminin başrol oyuncusu Hint sanatçı Aamir Khan, Türk hayranları için üzerinden mesaj yayımladı.

Khan, Türkiye'deki tüm hayranlarına selam gönderdiği videosunda, filmi Türkiye'de gösterime gireceği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Filme yönelik tepkilerinizi duymak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Türk hayranlarının kendisine her zaman sevgi gösterdiğini dile getiren ünlü oyuncu, "Facebook ve Twitter'ıma ne zaman baksam hep iyi dileklerinizi görüyorum. Bunun için de minnettarım. Her zaman gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ederim. Türkiye'ye gelmeyi çok istiyorum. Sürekli davet ediyorsunuz ve ben de bir ara geleceğimi söylüyorum fakat henüz bu mümkün olmadı. En yakın zamanda gelmek için elimden geleni yapacağım. Güzel ülkenize gelmek ve hepinizle tanışmak için gerçekten can atıyorum. Umarım filmi beğenirsiniz. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği filmin yapımcılığını ise Aamir Khan ile Kiran Rao üstlendi.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin başrollerinde Khan'ın yanı sıra Saakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra ve Zaira Wasim yer aldı.

Dangal filminin fragmanı